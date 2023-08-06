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США хотят скрыть катастрофу на Украине и полностью отказаться от Киева

США хотят скрыть катастрофу на Украине и полностью отказаться от Киева

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Белый дом ищет способ отделиться от своего тотального провала на Украине и хотят обвинить Киев в поражении, заявил он в интервью YouTube-каналу Douglas Macgregor Straight Calls.

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