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Появилась информация об истинной причине того, почему был отменен Киркоров - Ивлеева тут «не при делах»

Появилась информация об истинной причине того, почему был отменен Киркоров - Ивлеева тут «не при делах»

Последствия «голой вечеринки» будоражат медиапространство по сей день. Знаменитостям приходится решать многочисленные проблемы, вызванные посещением данного мероприятия, и Филипп Киркоров здесь не исключение.

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Комментарии
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Samarium
Будем надеяться, что весь этот попсовый сброд, все эти богомерзкие  &quot;звезды&quot;, &quot; примадонны&quot; и &quot; короли&quot; навсегда исчезнут из нашего медийного пространства, а российская эстрада восстанет из пепла,  что было бы самым дорогим подарком для всех нас....
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17 час.
Zoia Goldshtab
Samarium!В точку!
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14 час.
Ольга
&quot;И нет, я не предлагаю поставить на сцену какого-нибудь Газманова или Шамана, чтобы они постоянно вещали про величие России.&quot; Авторишка - это что было? &quot;Какой-то Газманов или Шаман&quot;? &quot;Вещают про величие России&quot;? Авторишка - ты сам-то чьих будешь? Явно сам в блестках и перьях.
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12 час.

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