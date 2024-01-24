Последствия «голой вечеринки» будоражат медиапространство по сей день. Знаменитостям приходится решать многочисленные проблемы, вызванные посещением данного мероприятия, и Филипп Киркоров здесь не исключение.
Появилась информация об истинной причине того, почему был отменен Киркоров - Ивлеева тут «не при делах»
Комментарии
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Samarium
Будем надеяться, что весь этот попсовый сброд, все эти богомерзкие "звезды", " примадонны" и " короли" навсегда исчезнут из нашего медийного пространства, а российская эстрада восстанет из пепла, что было бы самым дорогим подарком для всех нас....
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17 час.
Zoia Goldshtab
Samarium!В точку!
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14 час.
Ольга
"И нет, я не предлагаю поставить на сцену какого-нибудь Газманова или Шамана, чтобы они постоянно вещали про величие России." Авторишка - это что было? "Какой-то Газманов или Шаман"? "Вещают про величие России"? Авторишка - ты сам-то чьих будешь? Явно сам в блестках и перьях.
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12 час.
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