Появилась информация об истинной причине того, почему был отменен Киркоров - Ивлеева тут «не при делах»

Будем надеяться, что весь этот попсовый сброд, все эти богомерзкие "звезды", " примадонны" и " короли" навсегда исчезнут из нашего медийного пространства, а российская эстрада восстанет из пепла, что было бы самым дорогим подарком для всех нас....

Ольга

"И нет, я не предлагаю поставить на сцену какого-нибудь Газманова или Шамана, чтобы они постоянно вещали про величие России." Авторишка - это что было? "Какой-то Газманов или Шаман"? "Вещают про величие России"? Авторишка - ты сам-то чьих будешь? Явно сам в блестках и перьях.