«Егор — навсегда», — Бузову заподозрили в романе с Кридом после того, как он вступился за нее перед Салтыковой

Ольга Бузова редко участвует в конфликтах, в которых обсуждается ее имя, так как девушке попросту некогда заниматься сплетнями в шоубизе, но когда Егор Крид заступился за нее перед Ириной Салтыковой, назвавшей девушку выскочкой, вокалистка просто не могла проигнорировать своего рыцаря и записала для него ответ в личном Telegram.