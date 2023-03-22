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Валерий Сюткин заявил, что его «не цепляют» песни SHAMAN

Валерий Сюткин заявил, что его «не цепляют» песни SHAMAN

Советский и российский певец Валерий Сюткин оценит творческую деятельность коллеги SHAMAN, настоящее имя которого Ярослав Дронов.

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