Военное обозрение

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Самолёт с главой МИД ФРГ из партии «Зелёные» сбросил 80 тонн керосина в море, не сумев доставить чиновницу в Австралию

Самолёт с главой МИД ФРГ из партии «Зелёные» сбросил 80 тонн керосина в море, не сумев доставить чиновницу в Австралию

Казус произошел с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок в ходе ее рабочего визита в Австралию, Новую Зеландию и на Фиджи.

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