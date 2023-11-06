Боррель: конфликт на Ближнем Востоке повлиял на поддержку Украины ЕС

Конфликт между Израилем и Палестиной уже оказал влияние на поддержку Украины со стороны Евросоюза. Об этом в программной речи на ежегодной конференции послов ЕС заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
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