18 человек попросили нарисовать их по фото и получили эпичные работы

Недавно мы нашли потрясающую группу на Reddit. Там люди присылают свои фото и просят нарисовать их. Вроде бы ничего особенного, но изюминка в том, что такие заказы выполняются с изрядной долей юмора и порой нарочито плохо.
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