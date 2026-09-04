«Никогда о таком не прошу». Ферстаппен не рассчитывает на помощь Лоусона

@maxverstappen1Четырёхкратный чемпион мира Ф1 Макс Ферстаппен заявил, что не ожидает помощи со стороны Лиама Лоусона в квалификации Гран При Италии, несмотря на то что слипстрим в Монце может стать особенно важным фактором.