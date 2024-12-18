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Всё жгут, а заодно и греются: в Абхазии начался народный «бунт» против майнеров

Всё жгут, а заодно и греются: в Абхазии начался народный «бунт» против майнеров

БлокнотРУ В Абхазии становится горячо, но только не в домах, а в головах. Недовольные хронической нехваткой электроэнергии и вялой борьбой полицейских с майнерами, которые «сжирают» львиную долю электричества, люди сами взялись за дело.

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