Необычный широкий экран, камеры 200 и 50 Мп, батарея 7000 мА•ч и цена 900 долларов: Huawei Pura X View поступил в продажу в Китае

Новинка предлагается в четырех цветах и получила 12 ГБ оперативной памяти Huawei начала продажи Pura X View — необычного смартфона с широким плоским корпусом, который внешне напоминает увеличенную версию складного Pura X Max, но не имеет механизма складывания.
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