Россия предложила Кубе вывести экономику из тени с помощью единого расчетного центра на базе цифрового песо

Проект обсуждался в ходе встречи в Гаване Уполномоченного при Президенте по защите прав предпринимателей, председателя Делового совета Россия – Куба Бориса Титова с главой Центрального банка Республики Куба Мартой Гонсалес.
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