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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Исхаков про АХЛ в криминальных городах: «Лихай, Спрингфилд. В таких местах я старался не выходить на улицу: все время проводил в отеле»

Нападающий «Металлурга» Руслан Исхаков высказался о клубах АХЛ в криминальных городах. Форвард раее играл в системе «Айлендерс» за «Бриджпорт».

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