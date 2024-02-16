Умеет Владимир Владимирович поиграть в карательную ветеринарию, снимаю ночной колпак. Так намазать под хвостом заокеанскому помойному коту жгучей горчицей, чтобы он орал и тем не менее вылизывал – это нужно уметь.
Владимир Путин: Байден – наш Президент!
Комментарии
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Samarium
Хрен редьки не слаще....Нет в сша больше президентов уровня Ф.Д.Рузвельта.... сплошь непонятно кто....
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17 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
БИДОН президент???..А он об этом знает???
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13 час.
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