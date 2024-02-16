ДОСТОЙНАЯ ЖИЗН...
ГлавнаяОбществоОбсуждаемПенсия и пенсионерыЗдоровьеСад, огородВкусно!Ликбез
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 110 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Шемисова
    Для этого и существует паритет покупательской способности.Бумеранг
  • Лариса Шемисова
    Так на 4-х человек он рассчитал, а не на одного.Бумеранг
  • Элеонора Коган
    Просто скоты, Аня,мамаша хренова, и Егор, врун и обманщик. Жаль Артёмку. А Сергей Матвеевич - настоящий Ангел-Храните...Дармовая услуга

Владимир Путин: Байден – наш Президент!

Владимир Путин: Байден – наш Президент!

Умеет Владимир Владимирович поиграть в карательную ветеринарию, снимаю ночной колпак. Так намазать под хвостом заокеанскому помойному коту жгучей горчицей, чтобы он орал и тем не менее вылизывал – это нужно уметь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Samarium
Хрен редьки не слаще....Нет в сша больше президентов уровня Ф.Д.Рузвельта.... сплошь непонятно кто....
Ответить
17 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
БИДОН президент???..А он об этом знает???
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх