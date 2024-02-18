Рогов: взятие Авдеевки стало большим шагом вперед

Председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП Российской Федерации Владимир Рогов заявил, что освобождение Авдеевки стало шагом вперед в вопросе обеспечения безопасности Донецка.
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