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В Сеть попал райдер Андрея Макаревича и группы «Машина времени» с ценником от 9 млн рублей

В Сеть попал райдер Андрея Макаревича и группы «Машина времени» с ценником от 9 млн рублей

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* (признан иноагентом в РФ) вместе с командой планирует хорошо заработать на новогодних корпоративах, ведь заказчикам выступление музыкантов обойдется в сумму, начинающуюся от девяти миллионов рублей.

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