В Сеть попал райдер Андрея Макаревича и группы «Машина времени» с ценником от 9 млн рублей

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* (признан иноагентом в РФ) вместе с командой планирует хорошо заработать на новогодних корпоративах, ведь заказчикам выступление музыкантов обойдется в сумму, начинающуюся от девяти миллионов рублей.