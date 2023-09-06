Главное из встречи президентов Путина и Эрдогана в Сочи: чем закончился диалог Евгения КомароваСостоявшиеся переговоры между президентом России, Владимиром Путиным, и его турецким коллегой, Реджепом Эрдоганом, в Сочи, можно описать как закрытые и не приносящие конкретных результатов.
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