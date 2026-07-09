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Газета.ру

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Путин поручил проверить обязательное использование русского языка в рекламе

Путин поручил проверить обязательное использование русского языка в рекламе

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать закон о государственном языке РФ и другие документы в части, касающейся обязательного использования русского языка в рекламе, а также вывесках, указателях и другой информации для публичного ознакомления потребителей.

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