Путин поручил проверить обязательное использование русского языка в рекламе

Президент России Владимир Путин поручил правительству проанализировать закон о государственном языке РФ и другие документы в части, касающейся обязательного использования русского языка в рекламе, а также вывесках, указателях и другой информации для публичного ознакомления потребителей.
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