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Саакашвили нужно лечить за рубежом — невролог

Саакашвили нужно лечить за рубежом — невролог

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили нужно провести курс лечения за рубежом. Об этом сообщил журналистам невролог из НКО «Центр реабилитации жертв пыток Эмпатия» Отар Тоидзе после посещения 12 декабря политика в военном госпитале в Гори.

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