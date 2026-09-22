Прокуратура восстановила права ребенка-инвалида в школе Сакского района

После вмешательства прокуратуры в школе Сакского района появился пандус.Прокуратура республики отреагировала на публикацию в соцсетях о нарушении прав ребенка-инвалида и провела проверку.
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