Применение сервиса "Госуслуги" вместо паспорта могут протестировать в 2024 году

В 2024 году планируется запустить пилотные проекты по применению сервиса "Госуслуги" вместо паспорта, об этом сообщил директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрий Дубынин.
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