В городе Ардоне Северной Осетии полицейские провели акцию «На велосипеде и СИМ - безопасно колесим!»

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием юных велосипедистов и пользователей СИМ (средств индивидуальной мобильности), сотрудники Госавтоинспекции Ардонского района совместно с волонтерами ГБУ «Центр социализации молодежи» провели профилактическую акцию «На велосипеде и СИМ - безопасно колесим!» на городской набережной.