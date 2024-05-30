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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

В ХМАО назвали срок официального избрания нового губернатора

Дума ХМАО официально изберет нового губернатора 8 сентября, в Единый день голосования. Кандидатов президенту РФ Владимиру Путину предложит губернатор Тюменской области Александр Моор из числа выбранных региональными отделениями партий (ЕР, КПРФ, СРЗП, ЛДПР, «Новые люди», «Партия пенсионеров» — не более трех от каждой), а глава государства уже представит их в окружное заксобрании.

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