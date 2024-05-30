В ХМАО назвали срок официального избрания нового губернатора

Дума ХМАО официально изберет нового губернатора 8 сентября, в Единый день голосования. Кандидатов президенту РФ Владимиру Путину предложит губернатор Тюменской области Александр Моор из числа выбранных региональными отделениями партий (ЕР, КПРФ, СРЗП, ЛДПР, «Новые люди», «Партия пенсионеров» — не более трех от каждой), а глава государства уже представит их в окружное заксобрании.