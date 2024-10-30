Каникулы с пользой: в Актау прошел конкурс спектаклей среди школьников

В Актау по заказу городского отдела внутренней политики и развития языков в рамках проекта «Ер жігіт - ел қорғаны» были награждены победители конкурса мини-сцен из жизни исторических личностей, сообщает пресс-служба акимата города.
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