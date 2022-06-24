Горячие клавиши Windows

Обратите внимание: "Фигура модели": Наталья Водянова устрила горячие танцы с заячьими ушками. В данной статье мы решили показать вам основные горячие клавиши на операционной системе Windows 10 Win + I Вызывает «Параметры» Win + R Вызывает окно «Выполнить» Win + E Вызывает Проводник Windows Win + X Вызывает контекстное меню «Пуск» Win + A Вызывает Центр уведомлений Windows Win + L Блокирует Windows/вызывает экран блокировки Ctrl + A Выделяет весь текст в командной строке или текстовом файле Shift + Del Удаляет выделенный элемент без перемещения его в корзину Работа с окнами Alt + Пробел Открывает меню с командами для активного окна: «Переместить», «Свернуть», «Развернуть» и «Закрыть» Win + Shift + Стрелка вправо Переносит окно на правый экран (при подключении нескольких мониторов) Win + Shift + Стрелка влево Переносит окно на левый экран (при подключении нескольких мониторов) Alt + F4 Закрывает активную программу или окно и открывает окно «Завершение работы» Win + Стрелка вправо/влево Размещает активное окно по правому/левому краю экрана Win + D Переключает на Рабочий стол, повторное нажатие возвращает к программе/окну Win + Стрелка вверх Разворачивает активное окно на весь экран Win + Стрелка вниз Сворачивает активное окно Работа с виртуальными рабочими столами Win + Ctrl + D Создает новый виртуальный рабочий стол Win + Ctrl + F4 Закрывает активный виртуальный рабочий стол Win + Ctrl + Стрелка влево Переключает на левый виртуальный рабочий стол Win + Ctrl + Стрелка вправо Переключает на правый виртуальный рабочий стол Win + Tab Открывает представление задач с обзором всех виртуальных рабочих столов Win + Shift + Стрелка влево Переносит окно на левый экран (при подключении нескольких мониторов) Win + Shift + Стрелка вправо Переносит окно на правый экран (при подключении нескольких мониторов) Alt + Пробел Открывает меню с командами для активного окна: «Переместить», «Свернуть», «Развернуть» и «Закрыть» Специальные сочетания клавиш Win + (1, 2, 3…) Вызывает, в зависимости от выбранной цифры, прикрепленное к Панели задач приложение Win + Shift + Стрелка вправо Переносит окно на правый экран (при подключении нескольких мониторов) Win + H Вызывает панель «Поделиться», если активное приложение поддерживает данную функцию Win + Пробел Меняет раскладку клавиатуры на другой язык, если доступно более несколько языков Win + K Подключает беспроводные устройства отображения и аудиоустройства Win + Break Открывает апплет «Система» из Панели управления #компьютер #программирование #горячиеклавиши #windows #яндекс #интересныефакты #технологии #мирit #новости #lightcode Больше интересных статей здесь: Новости.