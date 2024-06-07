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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карпин о возможном недонастрое сборной России на матч с Беларусью: «Опасения такие есть. Может быть отпускное настроение»

Команды сегодня проведут товарищеский матч в Минске.  – Атмосфера хорошая. Готовимся к матчу в хорошем расположении духа.

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