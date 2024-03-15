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Мы соседи по планете

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Самые странные и отвратительные продукты из США по мнению иностранцев

Самые странные и отвратительные продукты из США по мнению иностранцев

У США плохая репутация в плане еды. Начиная от кулинарных ужасов на ярмарках штата вроде лобстера во фритюре на палочке и заканчивая чудовищно калорийным фастфудом, все как будто намекает на чрезмерное обжорство американцев, которые любят много жира, сахара и соли.

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