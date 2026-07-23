Чепа усомнился во влиянии Зеленского на санкции ЕС против России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа усомнился в том, что Владимир Зеленский повлиял на содержание 21-го пакета санкций Евросоюза против России, передает «Лента.
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