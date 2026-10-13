Хоккеисты «Бурана» победили «Югру» в матче выездной серии

Единственную шайбу в матче с «Югрой» забросил Егор Горюнов на 33-й минуте, «Буран» поднялся на первую строчку турнирной таблицы.
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