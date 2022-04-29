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The Guardian: Джонсон приказал Зеленскому не идти на уступки России

The Guardian: Джонсон приказал Зеленскому не идти на уступки России

The Presidential Office of Ukrai/Globallookpress Британский премьер Борис Джонсон и глава МИД Великобритании Лиз Трасс отняли у властей Украины любую возможность мирного урегулирования кризиса, заявил колумнист газеты The Guardian Саймон Дженкинс.

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