The Presidential Office of Ukrai/Globallookpress Британский премьер Борис Джонсон и глава МИД Великобритании Лиз Трасс отняли у властей Украины любую возможность мирного урегулирования кризиса, заявил колумнист газеты The Guardian Саймон Дженкинс.
The Presidential Office of Ukrai/Globallookpress Британский премьер Борис Джонсон и глава МИД Великобритании Лиз Трасс отняли у властей Украины любую возможность мирного урегулирования кризиса, заявил колумнист газеты The Guardian Саймон Дженкинс.
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