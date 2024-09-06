Захарова: Quad и AUCUS созданы для установления полного контроля над Евразией

Запад стремится усилить свое влияние в регионе Объединения Quad и AUCUS были созданы для установления полного контроля над континентом Евразии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на полях ВЭФ.
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