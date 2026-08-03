Токсиколог Минздрава Татарстана рассказала, как БАДы могут убить печень

БАДы могут серьезно навредить печени, особенно при бесконтрольном приеме и без рекомендаций врачей. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе», приуроченной к Неделе профилактики заболеваний печени, рассказала главный внештатный специалист - токсиколог Минздрава Татарстана, заведующая отделением токсикологии Городской клинической больницы №7 им.