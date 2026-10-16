Пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария была уволена менее чем через неделю после начала работы на этой должности, сообщили журналисты The New York Times.
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