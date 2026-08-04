Иностранцам с судимостью запретили получать гражданство России

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает иностранцам и лицам без гражданства получать российское гражданство или разрешение на проживание при наличии неснятой или непогашенной судимости за преступление в России или за рубежом, передает РИА Новости.
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