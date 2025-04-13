Даже туя попала в этот список! 6 хвойных растений, от которых отказываются дачники

Без хвойных растений сложно представить современный сад. Но некоторые садоводы принципиально отказываются от некоторых видов и сортов, а то и от всех хвойных разом, в то время как другие собирают целые коллекции.
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