Мой друг Дима предложил присоединиться к его походу в Зайон на длинные выходные в середине октября. По блогу может показаться, что мы с братом заядлые походники, но последний раз мы ходили с большими рюкзаками, когда на себе несёшь палатку и все вещи, к горе Бейкер в штате Вашингтон осенью 2020 года, то есть 6 лет назад.