Мой друг Дима предложил присоединиться к его походу в Зайон на длинные выходные в середине октября. По блогу может показаться, что мы с братом заядлые походники, но последний раз мы ходили с большими рюкзаками, когда на себе несёшь палатку и все вещи, к горе Бейкер в штате Вашингтон осенью 2020 года, то есть 6 лет назад.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АС Эпоха, которая не...
- Уныние в отключке...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым