Все, конечно, уже слышали, как Израиль потерял ботинки и пиджак самого Макаревича! И даже не извинился.
Все дело не в ботинках и костюме Макаревича. Дело в его тоске по России
Комментарии
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TM
Tatyana Maranjyan
Правильно, Казаков был приглашен в Израиль, а не сбежал. И ни об СССР, ни об Израиле плохо не говорил
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2 час.
N
Nata
Есть такие особи в человеческом обличьи, которые всегда и всем недовольны, особенно если встречают на своем пути людей красивых, талантливых, жизнерадостных, (не смотря на личные трудности). Это жаба их душит. Жаба самый страшный зверь - она душит не только от зависти к успешным (во всем смыслах), но и к тем кому и завидовать то нечему. Им кажется, что проблемы тех глобальнее(относительно их собственных), страхи ужаснее собственных и т.д. Пораженные жабой не поддаются лечению - с этим рождаются, с этим и умирают.
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2 час.
Grandad
КОзаков, а не КАзаков!
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2 час.
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