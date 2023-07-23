Все дело не в ботинках и костюме Макаревича. Дело в его тоске по России

N

Nata

Есть такие особи в человеческом обличьи, которые всегда и всем недовольны, особенно если встречают на своем пути людей красивых, талантливых, жизнерадостных, (не смотря на личные трудности). Это жаба их душит. Жаба самый страшный зверь - она душит не только от зависти к успешным (во всем смыслах), но и к тем кому и завидовать то нечему. Им кажется, что проблемы тех глобальнее(относительно их собственных), страхи ужаснее собственных и т.д. Пораженные жабой не поддаются лечению - с этим рождаются, с этим и умирают.