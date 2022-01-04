Финал близок: вышел трейлер шестого сезона сериала «Острые козырьки»

Новые серии закончат историю Томаса Шелби и его семьи. «Острые козырьки», реж. Энтони Бирн, Колм МакКарти, Тим Милантс Кадр из сериалаBBC показал первый трейлер заключительного шестого сезона «Острых козырьков» с Киллианом Мерфи в главной роли.