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“Задержаны. Все трое”: Безсонов сообщил, что убийцы многодетной семьи в Макеевке пойманы

“Задержаны. Все трое”: Безсонов сообщил, что убийцы многодетной семьи в Макеевке пойманы

Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил в своем телеграм-канале “Неофициальный Безсонов”, что преступники, убившие накануне вечером семью из восьми человек, задержаны.

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