Грузия должна занять корректную позицию по отношению к России — Иванишвили

Помимо принципиальной позиции относительно выбранного пути евроинтеграции Грузия должна занять корректную позицию по отношению к России, 14 сентября заявил почетный председатель и основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, выступая на предвыборном мероприятии в Гори.
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