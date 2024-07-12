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Ностальгический тест только для тех, у кого было правильное детство, по дивному советскому фильму «Старик Хоттабыч»

Ностальгический тест только для тех, у кого было правильное детство, по дивному советскому фильму «Старик Хоттабыч»

Читатель ибн батяня, дерзните ответит на десять бородатых вопросов и не залезть при этом в бутылку! фото: фильм «Старик Хоттабыч» (1956)Самому бородатому фильму вашего детства — советской сказке «Старик Хоттабыч» по повести Лазаря Лагина — сегодня исполняется нет, не не тысяча, не две тысячи и даже не 3732 года и 5 месяцев, а всего-навсего 67.

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