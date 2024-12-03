Трамп попросил прекратить его дело о выплате актрисе по примеру Хантера Байдена

Избранный президент США Дональд Трамп попросил суд Нью-Йорка прекратить дело о выплате актрисе фильмов для взрослых, сославшись на решение действующего хозяина Белого дома Джо Байдена о помиловании своего сына.
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