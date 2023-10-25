Оккупация через евреек

Игорь Василевский

Александр, соглашусь и с содержанием, и с выводами вашей работы. Сразу оговорюсь - я не антисемит, но четко разделяю где простой еврей, а где иудей, с принятым в не одной стране обозначением - жид что в западной европе, что в восточной. Они, жиды, - это паразиты в любом обществе. Тема еврейских женщин и жен из них, всегда была глубоко табуирована в нашем обществе. Ибо преследовалась иудеями главная цель - скрыть каким образом они приобретают влияние в обществе.Во все времена существовал этот институт - еврейсакя жена. Соблазнительница, совратительница, мягкая в обращении помощница своему мужу, "мудрый советчик", но фурия в защите своей семьи и мужа и проч... Вот уж все по библиив строчку - не знал Адам горя, пока науськанная змеем Ева не сожрала яблоко с дерева познания. Да, собственно говоря, и первая то евгейская женщина - Лилит, не далеко ушла. Эта шла в лоб, пытаясь подмять под себя Адама, а Ева... Та действовала мягкостью (типа!), кротостью, обожанием Адамчика и проч.... что так присущи современным еврейским женщинам. Особенно - после отмены черты оседлости. И ведь в любом ВУЗе они выискивали талантливых, перспективных парней, охмуряли их и...способствовали их карьерному росту. Всеми способами. Да и сейчас эта практика продолжается. Ибо так советовал и советует еврейкам ближайший к ним ребе, работающий, ясное дело, на пользу всей диаспоры. Впрочем, в этом им можно только позавидовать - корпоративность изрядная... А девочек еврейских и по сию пору учат быть покорной мужу, всем приемам Камасутры, опять же -кухне и прочая... Ибо от того, насколько умело она, а, вернее, местнвя еврейская диаспора будет вести очередного кандидата из числа гоев на высокое место, зависит и то, сколько их, "истинных" улучшат свое местоположение в обществе, сколькими "нужными" связями они прирастут и прочее. В живой природе это называется паразитизм