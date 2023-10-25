Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Оккупация через евреек

Оккупация через евреек

Важнейшим и тайным инструментом влияния мировой закулисы является еврейский матриархат. Племенная идентичность евреек между поколениями не зависит от антропологической природы их отцовства.

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Комментарии
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Людмила Фирстова
Ну не гражданин США, раз Британские Виргинские острова,значит гражданство не российское
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2 д.
Игорь Василевский
Александр, соглашусь и с содержанием, и с выводами вашей работы. Сразу оговорюсь - я не антисемит, но четко разделяю где простой еврей, а где иудей,  с принятым в не одной стране обозначением - жид что в западной европе, что в восточной. Они, жиды, - это паразиты в любом обществе. Тема еврейских женщин и жен из них, всегда была глубоко табуирована в нашем обществе. Ибо преследовалась иудеями главная цель - скрыть каким образом они приобретают влияние в обществе.Во все времена существовал этот институт - еврейсакя жена. Соблазнительница, совратительница, мягкая в обращении помощница своему мужу, &quot;мудрый советчик&quot;, но фурия в защите своей семьи и мужа и проч... Вот уж все по библиив строчку - не знал Адам горя, пока науськанная змеем Ева не сожрала яблоко с дерева познания. Да, собственно говоря, и первая то евгейская женщина - Лилит, не далеко ушла. Эта шла в лоб, пытаясь подмять под себя Адама, а Ева... Та действовала мягкостью (типа!), кротостью, обожанием Адамчика и проч.... что так присущи современным еврейским женщинам. Особенно - после отмены черты оседлости. И ведь в любом ВУЗе они выискивали талантливых, перспективных парней, охмуряли их и...способствовали их карьерному росту. Всеми способами. Да и сейчас эта практика продолжается. Ибо так советовал и советует еврейкам ближайший к ним ребе, работающий, ясное дело, на пользу всей диаспоры. Впрочем, в этом им можно только позавидовать - корпоративность изрядная... А девочек еврейских и по сию пору учат быть покорной мужу, всем приемам Камасутры, опять же -кухне и прочая... Ибо от того, насколько умело она, а, вернее, местнвя еврейская диаспора будет вести очередного кандидата из числа гоев на высокое место, зависит и то, сколько их, &quot;истинных&quot; улучшат свое местоположение в обществе, сколькими &quot;нужными&quot; связями они прирастут и прочее. В живой природе это называется паразитизм
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2 д.
Александр Симаков
Ну вот мы и подошли к самому главному. Ты написал в комментарии под статьёй &quot;Нужны ли нам фарисеи?&quot;, что если Путин не опровергает то, что его мать  - еврейка, значит это правда.  Ты вот тоже не опроверг, что ты  просто п.дорас . Значит это тоже правда. 😂 Не закомплексованный п..дорас, поэтому можешь и дальше рассуждать на такие темы. С пи..расов какой спрос...
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2 д.

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