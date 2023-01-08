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Форвард «Лестера» Ихеаначо забил 16-й гол в Кубке Англии. Больше всех с января 2016-го

Форвард «Лестера» Келечи Ихеаначо поразил ворота «Джиллингема» (1:0) в матче 3-го раунда Кубка Англии.

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