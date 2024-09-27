ВС России уничтожили технику и боевиков при попытке прорыва ВСУ в курском районе

Скриншот видео Минобороны РФ разместило видео уничтожения боевой бронетехники и боевиков ВСУ операторами ударных БПЛА и FPV-беспилотников подразделений ВДВ из состава группировки войск "Север" в ходе пресечения попыток прорыва противника в Глушковском районе Курской области.
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