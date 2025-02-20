Эксперт: Россия и США усадили ЕС за детский стол в украинском вопросе

ПЕКИН, 20 фев – РИА Новости. Россия и США имеют решающее влияние на завершение украинского конфликта, в то время как сама Украина и Европа сидят в этом вопросе «за детским столом», заявил РИА Новости младший научный сотрудник Центра исследований России Восточно-Китайского педагогического университета И Синьлэй.