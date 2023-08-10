Представители либерального крыла в российской властной элите бросили вызов президенту, а значит, всей стране.
Кто бросил вызов Путину
Комментарии
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карюкалов вячеслав
По факту.
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6 час.
Семенков Александр
Очень часто доброта и дурь ходят рядом. Вот и думай теперь от чего вреда больше
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5 час.
l
leonid
Делать добро не значит получать его обратно от тех кому сделать. Элита этого делать не будет. У таких козлов просто надо национализоровать их бизнес, если по доброму не понимают. Путин, хватит быть добреньким, пора уже и власть применить.
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1 час.
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