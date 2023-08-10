Кто бросил вызов Путину

Очень часто доброта и дурь ходят рядом. Вот и думай теперь от чего вреда больше

l

leonid

Делать добро не значит получать его обратно от тех кому сделать. Элита этого делать не будет. У таких козлов просто надо национализоровать их бизнес, если по доброму не понимают. Путин, хватит быть добреньким, пора уже и власть применить.