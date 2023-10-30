Postal 3 получила рекордную скидку в Steam – игра стоит 40 рублей Одна из самых неод...

Postal 3 получила рекордную скидку в Steam – игра стоит 40 рублейОдна из самых неоднозначных игр в истории серии Postal – Postal 3, созданная российскими разработчиками совместно с компанией Running With Scissors получила в Steam рекордную скидку 83% – сейчас игра стоит всего 40 рублей и… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.