«Немая розга» на окне: какое домашнее растение опасно для людей

Самое опасное для человека комнатное растение назвал биолог Дмитрий Сафонов.Диффенбахия входит в число наиболее опасных комнатных растений — контакт с ней может спровоцировать у человека отёк гортани, предупредил в беседе с РИА Новости биолог Дмитрий Сафонов.