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Царьград

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«Немая розга» на окне: какое домашнее растение опасно для людей

«Немая розга» на окне: какое домашнее растение опасно для людей

Самое опасное для человека комнатное растение назвал биолог Дмитрий Сафонов.Диффенбахия входит в число наиболее опасных комнатных растений — контакт с ней может спровоцировать у человека отёк гортани, предупредил в беседе с РИА Новости биолог Дмитрий Сафонов.

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