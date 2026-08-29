«Немая розга» на окне: какое домашнее растение опасно для людей

Самое опасное для человека комнатное растение назвал биолог Дмитрий Сафонов.Диффенбахия входит в число наиболее опасных комнатных растений — контакт с ней может спровоцировать у человека отёк гортани, предупредил в беседе с РИА Новости биолог Дмитрий Сафонов.
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