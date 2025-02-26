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Царьград

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Турция надеется на снятие санкций США: облегчение для финансовых транзакций

Турция надеется на снятие санкций США: облегчение для финансовых транзакций

Турция ожидает ослабления санкций США против России, что решит проблемы с банковскими транзакциями. Вопрос обсуждают на высшем уровне — президенты Путин и Эрдоган на саммите БРИКС.

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