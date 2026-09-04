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Силы ПВО сбили за ночь 490 украинских БПЛА. В Ростовской, Тульской и Московской областях — 83

Силы ПВО сбили за ночь 490 украинских БПЛА. В Ростовской, Тульской и Московской областях — 83

Силы ПВО ВС РФ за ночь перехватили и уничтожили над регионами России и Чёрным морем 490 украинских БПЛА самолётного типа.

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